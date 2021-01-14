Новые летальные исходы от коронавируса зарегистрированы в Югре

Два пациента из Югры скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 598 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за день в регионе выявлено 218 новых случаев заражения. Состояние 89 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 213 человека, за весь период пандемии – 40 423 югорчанина.

Больше всего больных было обнаружено в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Лангепасе.