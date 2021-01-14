Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 218 человек. Таким образом, за весь период пандемии выявлено 44 144 зараженных. Об этом сообщает местный оперативны штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 37;

Нижневартовск – 23;

Ханты-Мансийск – 21;

Нефтеюганск – 17;

Урай – 16;

Мегион – 15;

Нягань – 15;

Нефтеюганский район – 9;

Октябрьский район – 8;

Сургутский район – 7;

Когалым – 6;

Березовский район – 6;

Кондинский район – 6;

Советский район – 6;

Покачи – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Пыть-Ях – 4;

Югорск – 4;

Нижневартовский район – 3;

Радужный – 2;

Белоярский район – 2;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случаях. По 17 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», –рассказали в пресс-службе оперштаба.