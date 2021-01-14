Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 22 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 218 человек. Таким образом, за весь период пандемии выявлено 44 144 зараженных. Об этом сообщает местный оперативны штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 37;
- Нижневартовск – 23;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нефтеюганск – 17;
- Урай – 16;
- Мегион – 15;
- Нягань – 15;
- Нефтеюганский район – 9;
- Октябрьский район – 8;
- Сургутский район – 7;
- Когалым – 6;
- Березовский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Советский район – 6;
- Покачи – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Югорск – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Радужный – 2;
- Белоярский район – 2;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случаях. По 17 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», –рассказали в пресс-службе оперштаба.