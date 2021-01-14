Сотрудник управления автомобильных дорог Югры задержан по обвинению в получении взятки

Фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки стал чиновник. Следствие установило, что сотрудник КУ ХМАО-Югры «Управление автомобильных дорог» 1979 года рождения получил в общей сложности 243 тысячи рублей от индивидуального предпринимателя. Эта взятка помогла предпринимателю, оказывающему услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, скрыть факт некачественного выполнения работ. Обвиняемый, в свою очередь, подписывал соответствующие акты по государственному контракту.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». «Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового», – поясняют в УМВД Югры. Тем не менее, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.