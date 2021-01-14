Югорский фонд капремонта с января 2021 года повысил тарифы

Жителям Югры придется больше платить за капремонт своих домов. Так, к примеру, для владельцев квартир площадью 60 квадратных метров платеж увеличится примерно на 40 рублей. В будущем индексация взносов будет проходить регулярно один раз в год. К слову, размер платежа до сих пор не менялся с самого начала действия программы капремонта в Югре: «С сентября 2014 года и по 2020 год включительно размер платежа не менялся. Он составлял от 8 рублей 55 копеек за метр квадратный в деревянных домах до 13 рублей 85 копеек в панельных домах с лифтом», – поясняют в Югорском фонде капремонта.

Новые ставки платежей приведены в таблице. Цифры указаны в рублях за квадратный метр.