В Югре стартовал Всероссийский конкурс социальной рекламы против наркотиков

У югорчан появился шанс показать свои творческие способности: в округе начался этап Всероссийского конкурса антинаркотической социальной рекламы «Спасем жизнь вместе».

В конкурсе могут участвовать любой югорчанин, организация или авторский коллектив.Конкурсные работы принимаются по трем направлениям: макет наружной социальной рекламы; антинаркотический буклет; видеоролик с антинаркотическим посылом и пропагандой ЗОЖ.

Победителей и призеров ждут дипломы и ценные подарки. Особенно отличившиеся участники, не вошедшие в число призеров и победителей, получат благодарственные письма от представителей конкурса.

Работы принимаются в срок по 15 февраля 2021 года. Победителей регионального этапа определят в период с 25 февраля по 1 июня.

Узнать больше об условиях конкурса можно на сайте окружного управления МВД.