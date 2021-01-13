Количество звонков на телефон доверия по коррупции в Югре серьезно снизилось

В 2020 году телефон доверия по фактам коррупционных действий не умолкал из-за звонков югорчан: из 76 звонков 74 были из Югры. Притом только 5 из них были связаны непосредственно с нарушениями антикоррупционного законодательства. Среди остальных сообщений наиболее популярными оказались тема социальной защиты (12 сообщений), затем жилищно-коммунальная сфера и нарушения законодательства (9 сообщений); было также много обращений по поводу деятельности охранных предприятий, мошенничества, задолженности по кредитам, получению субсидий и пр.

В целом количество звонков увеличилось по сравнению с 2019 годом на 33.3%. Чаще всего обращения поступали из Нижневартовского района (14,4%), Нижневартовска (13,1%) и Ханты-Мансийска (11,8%).