В период пандемии число жалоб в Роспотребнадзор Югры выросло на 70 процентов

В 2020 году в управление Роспотребнадзора по Югре поступило 5796 обращений: 4874 – от граждан, 917 – от органов государственной власти и местного самоуправления, пять – от общественных объединений. По сравнению с 2019 годом число обращений выросло на 70 процентов.

«В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 1823 обращения. Часто задаваемые вопросы связаны с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Заявители просят разъяснить правила и порядок выхода на работу после отпуска, проведенного за границей; требуется или нет обсервация на 14 дней, прибывших на работу вахтовым методом; возможно ли посещение гражданами мест отдыха и так далее», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В области защиты прав потребителей поступило 3973 жалоб. Чаще всего они касались оказания услуг. Потребители жаловались на условия проживания в жилых помещения, питьевую воду и водоснабжение, обращение с отходами, качество продуктов, страховые и банковские услуги, услуги ЖКХ, бытовое обслуживание, медицинские и образовательные услуги.