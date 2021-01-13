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Огнеборцы спасли двух жительниц Югорска из дома с горящей крышей

В Югорске пожарные тушили жилой дом порядка трех часов

Огнеборцы спасли двух жительниц Югорска из дома с горящей крышей
фото: МЧС Югры

В Югорске пожарные спасли от разбушевавшейся стихии двух женщин: на улице Транспортной загорелась баня, огонь перекинулся на гараж, а после – на крышу жилого дома. Самостоятельно спастись смог только мужчина, хозяйка жилья и пенсионерка оставались внутри.

Спасатели смогли оперативно отыскать горожанок, которые, к счастью, были в сознании. Пожарные укрыли их одеялами, захватили с собой теплые вещи и помогли женщинам выйти из задымленного помещения.

«На полную ликвидацию последствий возгорания потребовалось практически три часа. На пожаре работали расчеты двух пожарно-спасательных частей города, были задействованы аварийные и экстренные службы. В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», – сообщили в пресс-службе МЧС Югры.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 174, комментариев: 0
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