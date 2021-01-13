В тюменской «матрешке» объем собранных страховых премий по договорам ОСАГО превысил 5,3 млрд рублей

В Югре количество проданных полисов ОСАГО снизилось на семь процентов, а объем собранных премий – на девять процентов. В других регионах тюменской «матрешки» эти показатели выросли: в Тюменской области на три процента, на Ямале количество проданных полисов – на два процента, объем премий – на три процента.

Всего за девять месяцев 2020 года в Тюменской области, Югре и на Ямале объем собранных страховых премий по договорам ОСАГО превысил 5,3 млрд рублей. В трех регионах заключено более 867 тысяч договоров ОСАГО, из них 564 тысяч (65%) оформлены онлайн. Страховые компании возместили автовладельцам ущерб на сумму 2,6 млрд рублей.

«По итогам 9 месяцев 2020 года средняя стоимость полиса во всех трех субъектах большой Тюменской области снизилась в сравнении с 2019 годом на 1–2 процента. Покупка полиса обходилась тюменцам в среднем в 6233 рубля, югорчанам – 6260 рублей, ямальцам – 5659 рублей», – рассказали в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.