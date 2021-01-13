Митрополит Павел призвал верующих Югры не купаться на Крещение

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обратился к прихожанам округа — он поздравил всех православных с Крещением Господнем.

«Каждый год в этот праздник мы совершаем крестные ходы, освящаем водоемы рек и озер где совершаем погружения наших православных христиан в подражание тому, что случилось в иорданских водах», — сказал священник.

По его словам, эта практика получила большое распространение в стране. Однако понимая, что сегодня бушует коронавирус, митрополит обратился с просьбой воздержаться от купания в реках в этом году — чтобы не нанести большего вреда своему здоровью, поберечь себя и своих близких: «Конечно, трудно поменять эту традицию, но исходя из этих болезней и последствий эпидемии, мы просим всех быть благоразумными».

Богослужения в храмах будут совершаться, воду будут освящать, подчеркнул священник. Воду будут раздавать в храмах и на разлив, и в бутылках — в течение недели можно приходить за ней.

К митрополиту присоединился заместитель губернатора Югры Александр Тиртока, который также призвал всех отметить Крещение с присущим им благоразумием.