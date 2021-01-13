В Югре окружная станция переливания крови пополнила свои запасы за время каникул

Длительные январские выходные не стали помехой для работы служб крови. Окружная станция переливания в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске в праздничные дни приняла порядка 400 человек, желающих стать дарителями крови и ее компонентов. Не всех их них допустили до донации – 74 человека не прошли отбор. Тем не менее, запасы учреждения удалось пополнить на 162 литра крови. Также специалистам удалось собрать 405 доз тромбоцитов. «Работа в период новогодних и рождественских праздников для Службы крови нашего округа прошла в штатном режиме. Все поступившие заявки на выдачу компонентов крови мы выполнили своевременно и в полном объеме», – отметил главный врач окружной станции переливания крови Юрий Чемакин.

Расход запасов службы крови, однако, превысил приток жизненно необходимых ресурсов. Для пациентов медучреждений округа за новогодние праздники было выделено 180 литров донорской крови, 94 литра свежезамороженной плазмы и 1 170 доз тромбоцитов.