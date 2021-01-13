Еще пять жителей ХМАО, проходивших лечение от коронавируса, умерли

В Югре пять местных жителей скончались из-за коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 596 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки выявлено 211 новых случаев. Состояние 89 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 209 человек, за весь период пандемии – 40 210 югорчан.

Больше всего заболевших оказалось в Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае. Меньше всего – в Югорске и Березовском районе.