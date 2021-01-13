В Югре новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 21 муниципалитете

В Югре за минувший день коронавирусом заразился 211 местных жителей. За весь период пандемии 43 926 человек оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 42;

Ханты-Мансийск – 33;

Урай – 20;

Нижневартовск – 18;

Нягань – 11;

Нефтеюганск – 10;

Советский район – 9;

Мегион – 8;

Кондинский район – 8;

Нефтеюганский район – 7;

Октябрьский район – 7;

Радужный – 7;

Белоярский район – 6;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Нижневартовский район – 5;

Пыть-Ях – 3;

Лангепас – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Югорск – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 4 человека – бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.