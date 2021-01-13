В Югре новые случаи заболевания COVID-19 выявили в 21 муниципалитете

В Югре за минувший день коронавирусом заразился 211 местных жителей. За весь период пандемии 43 926 человек оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 42;
- Ханты-Мансийск – 33;
- Урай – 20;
- Нижневартовск – 18;
- Нягань – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Советский район – 9;
- Мегион – 8;
- Кондинский район – 8;
- Нефтеюганский район – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Радужный – 7;
- Белоярский район – 6;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Пыть-Ях – 3;
- Лангепас – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Югорск – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 4 человека – бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае. По 20 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.