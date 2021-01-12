На трассе Омск-Тюмень сломался автобус с вахтовиками – инцидент взяла на контроль Прокуратура

Почти 50 вахтовиков оказались на морозе посреди трассы. Автобус направлялся из Омска в Нефтеюганск. По пути к месту назначения, на 381-м км трассы Тюмень – Омск, транспорт «встал» из-за неожиданной поломки: порвался ремень генератора и разрядился аккумулятор. Чтобы «реанимировать» автобус, пассажирам пришлось даже толкать его, сообщает ГТРК «Иртыш».

До ближайшего населенного пункта транспорт двигался с открытой дверью и неработающей печкой. Часть вахтовиков уехала обратно в Омск на встречном автобусе, чтобы заново отправиться в путь. Другие решили своими силами добраться до работы. Тем не менее, инцидентом уже заинтересовалась Прокуратура Омской области. В отношении транспортной компании, осуществлявшей перевозку пассажиров, будет проведена проверка на соответствие лицензионным требованиям.