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​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе

На трассе Омск-Тюмень сломался автобус с вахтовиками – инцидент взяла на контроль Прокуратура

​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе
Фото: pixabay.com

Почти 50 вахтовиков оказались на морозе посреди трассы. Автобус направлялся из Омска в Нефтеюганск. По пути к месту назначения, на 381-м км трассы Тюмень – Омск, транспорт «встал» из-за неожиданной поломки: порвался ремень генератора и разрядился аккумулятор. Чтобы «реанимировать» автобус, пассажирам пришлось даже толкать его, сообщает ГТРК «Иртыш».

До ближайшего населенного пункта транспорт двигался с открытой дверью и неработающей печкой. Часть вахтовиков уехала обратно в Омск на встречном автобусе, чтобы заново отправиться в путь. Другие решили своими силами добраться до работы. Тем не менее, инцидентом уже заинтересовалась Прокуратура Омской области. В отношении транспортной компании, осуществлявшей перевозку пассажиров, будет проведена проверка на соответствие лицензионным требованиям.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:17
Тю! О чего же вахтовики не летят до Сургута, а там вахтовые автобусы доставят до вахтового посёлка в Нефтеюганске?

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