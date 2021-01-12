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Студенты Югры смогут подать заявление на поступление в вузы онлайн

В Югре заработает суперсервис для абитуриентов, чтобы они смогли узнать всю информацию о поступлении онлайн

Студенты Югры смогут подать заявление на поступление в вузы онлайн
фото: pixabay.com

Югорские школьники смогут поступать в вузы онлайн – для этого будет создано специальное приложение, благодаря которому можно будет узнать всю необходимую информацию об университетах, вступительных экзаменах и зачислении.

«Утверждено положение о суперсервисе «Поступление в ВУЗ онлайн». Используя его, абитуриенты смогут выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении», – заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отмечается, что эти функции будут доступны на Госуслугах и для этого не потребуется очное посещение высшего учебного заведения.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 176, комментариев: 0
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