В Югре заработает суперсервис для абитуриентов, чтобы они смогли узнать всю информацию о поступлении онлайн

Югорские школьники смогут поступать в вузы онлайн – для этого будет создано специальное приложение, благодаря которому можно будет узнать всю необходимую информацию об университетах, вступительных экзаменах и зачислении.

«Утверждено положение о суперсервисе «Поступление в ВУЗ онлайн». Используя его, абитуриенты смогут выбрать вузы для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении», – заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отмечается, что эти функции будут доступны на Госуслугах и для этого не потребуется очное посещение высшего учебного заведения.