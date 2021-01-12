Спасатели просят югорчан не окунаться на Крещение в стихийные проруби

С 18 по 20 января водоемы Югры будут патрулировать инспекторы ГИМС и волонтеры. В этом году Югорская епархия отказалась от проведения крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. Спасатели опасаются, что это приведет к тому, что люди будут окунаться в стихийные проруби и использовать для обряда омовения полыньи.

«При организации массовых купаний купели принимаются специальными комиссиями, заключение о безопасности нахождения на льду определенного количества людей дают специалисты ГИМС, а в период совершения обряда омовения в таких местах дежурят экстренные службы. На стихийных прорубях и уж тем более полыньях никто не сможет обеспечить безопасность граждан и тем более вовремя оказать медицинскую помощь», – отметила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре подытожила Ольга Сергеевна.

Особое внимание инспекторы уделят традиционным местам организации купелей, водоемам рядом с дачными и садовыми кооперативами и местам массового выхода людей на лед.

«Сотрудники МЧС России призывают граждан быть благоразумными и посетить в этот день храмы и церкви региона, а обряд омовения совершить безопасными и доступными способами», – призвали в ведомстве.