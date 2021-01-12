Семья из Югры добралась до родственников благодаря спасателям: они их эвакуировали после поломки авто

В ХМАО спасатели помогли добраться семье к родственникам – машина жителей региона сломалась на 188 километре автодороги «Югра-Юг». Инцидент произошел накануне, 11 января, в 22:51.

Отмечается, что в «Тойоте» находилось четыре человека, из них – двое детей 2017 и 2020 годов рождения. Спасатели оперативно обнаружили потерпевших бедствие и эвакуировали югорчан в Урай. К счастью, никто не пострадал.

«В связи с низкой температурой воздуха на территории Ханты-Мансийского округа жителям и гостям Югры, рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов. Если выезд отложить нельзя, запаситесь полным баком бензина, а также, не помешает дополнительная канистра. Рекомендуем, выезжая в дорогу, пополнить баланс и зарядить сотовый телефон, взять с собой продукты питания и горячий чай», – отметили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».