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Спасатели помогли семье, у которой сломался автомобиль на югорской трассе

Семья из Югры добралась до родственников благодаря спасателям: они их эвакуировали после поломки авто

Спасатели помогли семье, у которой сломался автомобиль на югорской трассе
фото: pixabay.com

В ХМАО спасатели помогли добраться семье к родственникам – машина жителей региона сломалась на 188 километре автодороги «Югра-Юг». Инцидент произошел накануне, 11 января, в 22:51.

Отмечается, что в «Тойоте» находилось четыре человека, из них – двое детей 2017 и 2020 годов рождения. Спасатели оперативно обнаружили потерпевших бедствие и эвакуировали югорчан в Урай. К счастью, никто не пострадал.

«В связи с низкой температурой воздуха на территории Ханты-Мансийского округа жителям и гостям Югры, рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов. Если выезд отложить нельзя, запаситесь полным баком бензина, а также, не помешает дополнительная канистра. Рекомендуем, выезжая в дорогу, пополнить баланс и зарядить сотовый телефон, взять с собой продукты питания и горячий чай», – отметили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».


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Сегодня в 14:14, просмотров: 502, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:36
Газовую печку. Че не взять было

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