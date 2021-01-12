​В Югре магазин крупной торговой сети привлекли к ответственности за несоблюдение противоковидных мер

В Нягани в магазине «Светофор» выявлены нарушения противоэпидемических мер, связанных с ковидом. Сотрудники Роспотребнадзора неоднократно указывали руководству торговой точки на несоблюдение персоналом масочного-перчаточного режима. Также в ходе эпидемиологического расследования было выявлено отсутствие дезаров, необходимых для обеззараживания воздуха.

«В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Дело направлено в суд. Няганским городским судом ХМАО-Югры ООО «Торгсервис 72» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сообщает окружной Роспотребнадзор.