67 процентов работников Югры и ЯНАО рассчитывают на рост доходов, 18 на повышение зарплаты не надеются

67 процентов трудоустроенных жителей ХМАО и ЯНАО считают, что в 2021 году их зарплата станет больше. Часть из них надеются на повышение доходов на 30 процентов. К такому выводу пришли эксперты hh.ruпосле опроса проживающих в регионах людей.

Несмотря на это, в Югре и ЯНАО только 18 процентов работников уверены, что их доходы не вырастут. Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер «Транспорт, логистика» и «Рабочий персонал», реже всего – из сфер «Искусство, масс-медиа».

«Почти половина жителей ХМАО и ЯНАО не сомневаются в том, что на их карьеру будет влиять эпидемия COVID-19 (чаще всего это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Добыча сырья»), обратной точки зрения придерживаются 36 процентов опрошенных (чаще всего это рабочий персонал и ИТ-специалисты). 25 процентов работающих жителей ХМАО и ЯНАО предполагают, что после новогодних праздников в их компании произойдет сокращение персонала, еще 45 процентов уверены, что этого не произойдет», – рассказали в представители службы исследований сервиса.