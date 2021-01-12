В понедельник, 11 января, в 17.45 на улице Нефтяников в Мегионе в ДТП пострадал 2-летний ребенок. Авария произошла из-за того, что 29-летний водитель Volkswagen Passat не уступил дорогу Kia Rio, поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen, 2-летний мальчик, получил травмы. Необходимо отметить, что ребенок перевозился с нарушениями правил перевозки детей, без использования детского удерживающего устройства», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.