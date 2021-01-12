За минувший день на территории Югры выявили шесть летальных исходов от COVID-19

Накануне в Югре от коронавируса умерло шесть пациентов. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 591 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в округе выявили 205 новых случаев. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 190 человек, за весь период пандемии – 40 001 югорчанин.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Нижневартовском районе.