Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 205 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 43 715 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 56;
- Ханты-Мансийск – 49;
- Нижневартовск – 15;
- Урай – 14;
- Нягань – 10;
- Югорск – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Советский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Мегион – 6;
- Радужный – 5;
- Покачи – 5;
- Кондинский район – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Когалым – 2;
- Лангепас – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 1 человека – бессимптомно. Контакт установлен в 193 случаях. По 12 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в оперштабе региона.