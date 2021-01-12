Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 205 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 43 715 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 56;

Ханты-Мансийск – 49;

Нижневартовск – 15;

Урай – 14;

Нягань – 10;

Югорск – 8;

Октябрьский район – 7;

Советский район – 7;

Сургутский район – 6;

Мегион – 6;

Радужный – 5;

Покачи – 5;

Кондинский район – 4;

Нефтеюганск – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Когалым – 2;

Лангепас – 2;

Пыть-Ях – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 1 человека – бессимптомно. Контакт установлен в 193 случаях. По 12 контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в оперштабе региона.