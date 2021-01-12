На заправках Югры подорожало топливо

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске АЗС подняли цены на топливо. Об этом свидетельствует еженедельный мониторинг Агентства нефтегазовой информации.

В Сургуте оператор «Газпром нефть» поднял стоимость АИ-95 на 50 копеек, до 48,20 рубля за литр, АИ-92 – на 70 копеек, до 44,95 рубля за литр.

В Нижневартовске на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» подорожали все марки топлива. На 70 копеек подорожали АИ-100 (до 55,59 рубля за литр), АИ-95 (до 49,76 рубля за литр), на 50 копеек – АИ-92 (до 46,18 рубля за литр), на десять копеек ДТ (до 53,78 рубля за литр). «Газпром нефть» на 50 копеек поднял цены на АИ-92 (до 44,95 рубля за литр) и на 25 копеек на ДТ (до 50,95 рубля за литр).

В Ханты-Мансийске на заправках «Газпром нефть» АИ-95 теперь стоит 48,85 рубля за литр (+ 50 копеек), АИ-92 – 46,05 рубля за литр (+ 70 копеек).