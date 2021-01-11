Противовирусные мемы про коноравирус будут собирать в ХМАО на конкурсе «Меманты Югры»

Коронавирус — это не только страшно, но и смешно: в Югре решили вместе посмеяться над заразой, собрав «противовирусные мемы» в рамках конкурса «Меманты Югры».

Как отмечают организаотры, конкурс пройдет в несколько этапов, сейчас стартовал первый — до 15 января следует зарегистрироваться на специально созданном сайте, после чего участника добавят в особый телеграм-чат, где и будут проходить основные события.

На креатив, кстати, дают немного времени — 16 января участники получат в телеграм-чате задания и отправятся создавать шедевры, которые уже 17 января начнет отбирать жюри. Тогда же лучшие будут опубликованы на сайте конкурса, а потом в течение двух недель победителей будет выбирать аудитория. 31 января лидеров зрительского голосования обещают наградить наушниками AirPods, селфи-палкой, Яндекс.Станцией и пауэрбанком.

В жюри, которое будет отбирать лучшие мемы, вошли певица Алена Поль, «борец» КВН Юсиф Юсифов, креативный продюсер Антон Хралович и другие — предполагается, что они знают толк в юморе. А вот силу смеха проверить предстоит всем вместе: «Юмор поднимает настроение, а хорошее настроение повышает иммунитет. Мы не знаем правда это или нет, но вместе с вами мы можем это проверить!» — говорят организаторы конкурса.