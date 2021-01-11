В Югре с начала года произошло 104 пожара – от огня погиб один человек

За десять дней 2021 года в ХМАО зарегистрировано 104 пожара. Первые дни января выдались особенно напряженными дня огнеборцев. Чаще всего объектами возгорания становились жилые дома, квартиры и машины. От огненной стихии пострадали 65 строений и 33 транспортных средства.

В результате встречи с огнем пять человек получили травмы, один погиб. Трагичный случай произошел в Сургуте 3 января: попытки растопить котел в здании на улице Рационализаторов стоили мужчине жизни.

В МЧС Югры сообщают, что основными причинами возникновения пожаров стали нарушения эксплуатации техники, обогревательных приборов и неосторожное обращение с огнем: «Во избежание пожара необходимо проявлять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности! В период низких температур особого внимания требуют и включенные электрообогреватели, электрическое отопление и топящиеся печи в жилых домах и квартирах. Владельцам автомобилей следует регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления».