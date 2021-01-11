В Югре заболеваемость ОРВИ снизилась почти в 1,5 раза

За минувшую неделю в Югре снизилась заболеваемость ОРВИ на 40 процентов. По данным окружного управления Роспотребнадзора на 10 января, уровень заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидпорога на 46 процентов. При этом чаще всего, по прежнему, болеют взрослые от 15 лет.

«Выше среднеокружного значения заболеваемости в шести муниципальных образованиях: Октябрьский район, Сургут, Нижневартовск, Когалым, Покачи и Пыть-Ях. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей отмечается в Нижневартовске на 159 процентов, в Когалыме на 56 процентов, Пыть-Яхе на 19,7 процента, в Октябрьском районе на 7,1 процента, Урае на 6,5 процента», – отметили в ведомстве.

Продолжает циркулировать вирус SARS-CоV-2. Вирусов гриппа не обнаружено. Привито от гриппа 925 643 человека.