За весь период пандемии в ХМАО скончалось 585 ковидных пациентов

Шесть жителей Югры скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 585 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявлено 196 новых случаев заболевания. Состояние 91 пациент тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 203 человек, за весь период пандемии – 39 811 югорчан.

Больше всего зараженных выявлено в Сургуте, Урае и Нефтеюганском районе. Меньше всего – в Радужном, Лангепасе, Пыть-Яхе, Кондинском и Нижневартовском районах.