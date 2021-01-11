16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​За новогодние каникулы от COVID-19 привились более 1000 югорчан

В Югре от коронавируса привито более четырех тысяч человек

​За новогодние каникулы от COVID-19 привились более 1000 югорчан
Фото: pixabay.com

Более 1000 жителей Югры получили прививку против коронавирусной инфекции за новогодние праздники. Такая возможность появилась благодаря тому, что прививочные кабинеты поликлиник не остановили работу с наступлением Нового года. Вакцинация продолжалась и в первые дни января.

На сегодняшний день в Югре привито более четырех тысяч человек. Первый компонент вакцины ввели 3080 югорчанам, завершили прививочный курс – 1030.

Сейчас запас округа исчисляется 7242 дозами вакцины. Их, как и планировалось, распределили по 29 медучреждениям округа. Информацию о том, как записаться на процедуру, можно будет узнать на сайтах поликлиник и больниц Югры.

«Планируем уже на этой неделе приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет - медицинские, социальные работники, педагоги», – Отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:24, просмотров: 271, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Так кто же выберет главу Сургута? 1698
  2. ​Да неважно! 1482
  3. ​СИА-ПРЕСС 2020. Происшествие года: Привет из девяностых 1143
  4. ​За виртуальную клевету — реальный срок: вступил в силу новый закон 1075
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1002
  6. ​Лукашенко назвал Путина единственным другом 952
  7. Авиабилеты в России «взлетят» в апреле 931
  8. ​Под Тюменью сгорел нелегальный дом престарелых — погибло семь человек 916
  9. ​Следующие мини-каникулы — в феврале 379
  10. ​За новогодние каникулы югорчане победили эпидемию ОРВИ 354
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18976
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15717
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13557
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 9964
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8493
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 7648
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7459
  8. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 5464
  9. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 4408
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 4256
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18976
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16161
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15954
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15717
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13897
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13769
  7. ​Непонятно это все 13670
  8. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13557
  9. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12983
  10. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 12326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика