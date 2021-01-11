В Югре от коронавируса привито более четырех тысяч человек

Более 1000 жителей Югры получили прививку против коронавирусной инфекции за новогодние праздники. Такая возможность появилась благодаря тому, что прививочные кабинеты поликлиник не остановили работу с наступлением Нового года. Вакцинация продолжалась и в первые дни января.

На сегодняшний день в Югре привито более четырех тысяч человек. Первый компонент вакцины ввели 3080 югорчанам, завершили прививочный курс – 1030.

Сейчас запас округа исчисляется 7242 дозами вакцины. Их, как и планировалось, распределили по 29 медучреждениям округа. Информацию о том, как записаться на процедуру, можно будет узнать на сайтах поликлиник и больниц Югры.

«Планируем уже на этой неделе приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет - медицинские, социальные работники, педагоги», – Отметил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.