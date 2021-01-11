За сутки COVID-19 заразились 196 жителей ХМАО

В Югре за прошедшее воскресенье коронавирус подтвердился у 196 человек. За весь период пандемии заразилось 43 510 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 43;
- Нефтеюганский район – 20;
- Урай – 16;
- Нижневартовск – 13;
- Сургутский район – 13;
- Нефтеюганск – 12;
- Мегион – 12;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нягань – 11;
- Югорск – 11;
- Октябрьский район – 9;
- Покачи – 6;
- Советский район – 5;
- Березовский район – 3;
- Когалым – 2;
- Радужный – 1;
- Лангепас – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 91 пациент тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.