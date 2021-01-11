За сутки COVID-19 заразились 196 жителей ХМАО

В Югре за прошедшее воскресенье коронавирус подтвердился у 196 человек. За весь период пандемии заразилось 43 510 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 43;

Нефтеюганский район – 20;

Урай – 16;

Нижневартовск – 13;

Сургутский район – 13;

Нефтеюганск – 12;

Мегион – 12;

Ханты-Мансийск – 11;

Нягань – 11;

Югорск – 11;

Октябрьский район – 9;

Покачи – 6;

Советский район – 5;

Березовский район – 3;

Когалым – 2;

Радужный – 1;

Лангепас – 1;

Нижневартовский район – 1;

Пыть-Ях – 1;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 91 пациент тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.