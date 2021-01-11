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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 21 муниципалитете Югры

За сутки COVID-19 заразились 196 жителей ХМАО

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 21 муниципалитете Югры
фото: siapress.ru

В Югре за прошедшее воскресенье коронавирус подтвердился у 196 человек. За весь период пандемии заразилось 43 510 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 43;
  • Нефтеюганский район – 20;
  • Урай – 16;
  • Нижневартовск – 13;
  • Сургутский район – 13;
  • Нефтеюганск – 12;
  • Мегион – 12;
  • Ханты-Мансийск – 11;
  • Нягань – 11;
  • Югорск – 11;
  • Октябрьский район – 9;
  • Покачи – 6;
  • Советский район – 5;
  • Березовский район – 3;
  • Когалым – 2;
  • Радужный – 1;
  • Лангепас – 1;
  • Нижневартовский район – 1;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 91 пациент тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 270, комментариев: 0
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