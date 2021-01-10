Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг Минстроя «IQ городов»

Сразу два города Югры вошли в список самых умных городов России: индекс «IQ городов» по итогам 2019 года представил Минстрой.

Так, Сургут и Нижневартовск заняли соседние места в группе «Крупные города» (с населением от 250 тысяч до одного миллиона человек) — они заняли седьмое и восьмое место соответственно. Список состоит из 63 позиций, на вершине — Химки, Тюмень и Балашиха.

Оба югорских города в рейтинге значительно улучшили свои позиции по сравнению с аналогичным рейтингом за 2018 год: Сургут поднялся на 12 стро, Нижневартовск — на 29 позиций.

В группе «Большие города» также умным признан Ханты-Мансийск — он находится на 19 месте.

Отметим, что при составлении рейтинга исследователи учитывают качество городского управления, наличие умного ЖКХ, инфраструктуры, инвестиционный климат и прочие показатели.