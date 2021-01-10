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Снижение продолжается! Число новых случаев заболвеания коронавирусом в Югре падает

За сутки коронавирусом заразились 158 югорчан

Снижение продолжается! Число новых случаев заболвеания коронавирусом в Югре падает
Фото: dzhmao.ru

Холод делает свое дело: количество новых случаев забоолевания коронавирусом в Югре падает который день — за 9 сентября зарегистрировано 158 новых пациентов с ковидом. Общее число заболевших, таким образом, составило 43 314 человек.

По-прежнему в топе Сургут — хотя в крупнейшем муниципалитете показатели резко упали; неожиданно подтянулся Сургутский район, который с Нижневартовском входит в тройку лидеров.

Всего же ковид нашли в 15 муниципалитетах округа:

  1. Сургут – 23;
  2. Сургутский район – 21;
  3. Нижневартовск – 21;
  4. Пыть-Ях – 20;
  5. Ханты-Мансийск – 14;
  6. Советский район – 12;
  7. Нефтеюганский район – 8;
  8. Нефтеюганск – 7;
  9. Мегион – 7;
  10. Октябрьский район – 7;
  11. Нягань – 5;
  12. Покачи – 5;
  13. Урай – 4;
  14. Когалым – 2;
  15. Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у десяти человек — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Напомним, что ныне от коронавируса можно привиться практически в любом муниципалитете округа: ранее siapress.ru сообщал, что в ХМАО прибыло еще четыре тысячи доз вакцины.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 152, комментариев: 0
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