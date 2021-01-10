За сутки коронавирусом заразились 158 югорчан

Холод делает свое дело: количество новых случаев забоолевания коронавирусом в Югре падает который день — за 9 сентября зарегистрировано 158 новых пациентов с ковидом. Общее число заболевших, таким образом, составило 43 314 человек.

По-прежнему в топе Сургут — хотя в крупнейшем муниципалитете показатели резко упали; неожиданно подтянулся Сургутский район, который с Нижневартовском входит в тройку лидеров.

Всего же ковид нашли в 15 муниципалитетах округа:

Сургут – 23; Сургутский район – 21; Нижневартовск – 21; Пыть-Ях – 20; Ханты-Мансийск – 14; Советский район – 12; Нефтеюганский район – 8; Нефтеюганск – 7; Мегион – 7; Октябрьский район – 7; Нягань – 5; Покачи – 5; Урай – 4; Когалым – 2; Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у десяти человек — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.

Напомним, что ныне от коронавируса можно привиться практически в любом муниципалитете округа: ранее siapress.ru сообщал, что в ХМАО прибыло еще четыре тысячи доз вакцины.