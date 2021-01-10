За сутки коронавирусом заразились 158 югорчан

Холод делает свое дело: количество новых случаев забоолевания коронавирусом в Югре падает который день — за 9 сентября зарегистрировано 158 новых пациентов с ковидом. Общее число заболевших, таким образом, составило 43 314 человек.
По-прежнему в топе Сургут — хотя в крупнейшем муниципалитете показатели резко упали; неожиданно подтянулся Сургутский район, который с Нижневартовском входит в тройку лидеров.
Всего же ковид нашли в 15 муниципалитетах округа:
- Сургут – 23;
- Сургутский район – 21;
- Нижневартовск – 21;
- Пыть-Ях – 20;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Советский район – 12;
- Нефтеюганский район – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Мегион – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Нягань – 5;
- Покачи – 5;
- Урай – 4;
- Когалым – 2;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у десяти человек — бессимптомно», — сообщает региональный оперштаб.
Напомним, что ныне от коронавируса можно привиться практически в любом муниципалитете округа: ранее siapress.ru сообщал, что в ХМАО прибыло еще четыре тысячи доз вакцины.