В ХМАО снова похолодает до -40 ºС

В Югре после небольшого потепления вернутся 40-градусные морозы. По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, морозным будет начало рабочей недели.

В воскресенье, 10 января, ожидаются снегопад, туман, температура воздуха ночью -27,-32 ºС, днем -21,-26 ºС. 11 января придет похолодание: ночью -29,-34 ºС, при прояснениях -35,-40 ºС, днем -28,-33 ºС, местами -34,-39 ºС. 12 января ночью -36,-41°С, в северо-западных и восточных районах -29,-34°С, днем -31,-36°С, на востоке -24,-29°С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, самыми холодными станут понедельник и вторник – днем температура будет опускаться до -30°С, ночью – до -36°С.