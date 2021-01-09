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​В Югре с начала года произошло 88 пожаров

В новогодние каникулы в ХМАО выросло число пожаров

​В Югре с начала года произошло 88 пожаров
Фото: 86.mchs.gov.ru

С 1 по 8 января в Югре произошло 88 пожаров: 50 в жилом сектора, 23 на транспорте и 15 на прочих объектах. По сравнению с прошлым годом число пожаров выросло на 72 процента. Также зарегистрирован рост числа погибших на 100 процентов (в этом году погиб один человек) и травмированных – на 67 процентов (пять человек). Статистику озвучили на заседании рабочей группы, которое провел начальник Главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй.

Заместитель начальника ведомства Виталий Трухин отметил, что на территории региона наблюдается неблагоприятная обстановка с пожарами и их последствиями. Основными причинами возгораний становятся нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, правил устройства и эксплуатации печей и правил эксплуатации транспортных средств.

Рабочая группа утвердила перечень дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на профилактику пожаров, гибели и травматизма людей.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 28, комментариев: 0
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