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​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19

Вице-губернатор Югры Геннадий Бухтин скончался в московской больнице

​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19
Фото: admhmao.ru

Утром в субботу, 9 января, в московской больнице скончался первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. Об этом siapress.ru сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

«По данным медиков, смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. С середины ноября Геннадий Федорович находился на лечении. Губернатор Югры Наталья Комарова, члены Правительства региона выражают искренние соболезнований семье, родным и близким Геннадия Федоровича Бухтина. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», – отметили в департаменте.

Вице-губернатор был госпитализирован в середине ноября. Сначала он проходил лечение в Сургуте. 4 декабря из-за ухудшения состояния его спецрейсом доставили в московскую клинику. 60-летний чиновник был подключен к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Отмечается также, что коронавирус у вице-губернатора был диагностирован уже после госпитализации.

Геннадий Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области.

Заместителем губернатора Югры он стал 30 августа 2010 года. В новом составе правительства ХМАО должен был координировать деятельность департамента финансов и департамента экономического развития. Источники siapress.ru отмечают, что Геннадий Бухтин планировал покинуть пост, но во время длительной болезни из-за уважения на его должность не назначили преемника.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 991, комментариев: 0
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