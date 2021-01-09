Смерти от COVID-19 зарегистрированы в Когалыме, Пыть-Яхе и Урае

За сутки в Югре от коронавируса скончались три человека – в Когалыме, Пыть-Яхе и Урае. Общее количество смертей за весь период пандемии выросло до 576.

Лечение от COVID-19 проходят 3 102 жителя округа. Состояние 106 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. «На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно», – сообщили в региональном оперативном штабе.