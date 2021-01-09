За сутки в ХМАО зарегистрировано 193 новых случая COVID-19

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 43 156 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 39 478 человек, умерли – 576. Продолжают лечение 3 102 югорчанина.

Суточный прирост, по данным оперативного штаба на 9 января, составил 193 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Излечились за сутки 190 человек, умерли трое.

Лидером по суточному приросту остается Сургут. Здесь диагноз поставлен 47 пациентам. В Нягани – 22, в Урае – 19, в Ханты-Мансийске – 14, в Сургутском районе – 13, в Нефтеюганском районе – 11, в Нижневартовске и Пыть-Яхе – по восемь, в Нефтеюганске, Советском, Октябрьский, Кондинском районах и Покачах– по семь, в Нижневартовском районе – шесть, в Белоярском районе – четыре, в Когалыме, Мегионе, Югорске, Ханты-Мансийском районе, Лангепасе и Радужном – по одному.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях. По девяти контакты уточняются. Состояние 106 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.