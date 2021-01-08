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​Число погибших от коронавируса югорчан выросло до 573

За сутки от COVID-19 в Югре скончались два человека

​Число погибших от коронавируса югорчан выросло до 573
Фото: vk.com/public187397530

В Югре, по данным оперативного штаба региона на 8 января, от коронавируса скончались 573 человека. За сутки зарегистрировано две новые смерти от COVID-19. С начала года болезнь унесла 32 жизни.

Всего в регионе зарегистрировано 42 963 случая новой коронавирусной инфекции, суточный прирост – 174 случая. Лечение проходят 3 102 человека. Состояние 107 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечился 187 человек, за весь период пандемии – 39 288 югорчан.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 110, комментариев: 0
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