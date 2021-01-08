За сутки от COVID-19 в Югре скончались два человека

В Югре, по данным оперативного штаба региона на 8 января, от коронавируса скончались 573 человека. За сутки зарегистрировано две новые смерти от COVID-19. С начала года болезнь унесла 32 жизни.

Всего в регионе зарегистрировано 42 963 случая новой коронавирусной инфекции, суточный прирост – 174 случая. Лечение проходят 3 102 человека. Состояние 107 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечился 187 человек, за весь период пандемии – 39 288 югорчан.