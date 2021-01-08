За сутки в Югре зарегистрировано 174 новых случая ковида

По данным на 8 января в Югре зарегистрировано 42 963 случая новой коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 174 случая. Новые заболевшие выявлены в 15 муниципалитетах. Лидируют по этому показателю Сургут (54 новых случая), Нягань (24 случая) и Нижневартовск (20 случаев).

Также положительные тесты на COVID-19 получили жители Ханты-Мансийска (16), Нефтеюганского района (13), Мегиона (11), Урая ( 9), Югорска (5), Октябрьского района (5), Сургутского района (4), Нефтеюганска (4), Советского района (3), Когалыма (2), Радужного (2) и Кондинского района (2).

«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По 15 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперативном штабе региона.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 573 человек. За сутки излечился 187 человек, за весь период пандемии – 39 288 югорчан.