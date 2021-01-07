В Югре скончались 27 человек от коронавируса

С 1 по 7 января 2021 года от коронавируса в Югре умерли 27 жителей ХМАО. Таким образом, с момента объявления пандемии общее число жертв ковида в регионе составил 571 человек.

Что касается страны, то за текущие сутки в России выявлен 23541 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 3 332 142 человека.

Тем временем Роспотребнадзор сообщает, что ситуация по распространению коронавируса в стране стабилизируется, аргументируя цифрами: суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.