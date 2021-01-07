16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​ХК «Югра» выиграл 14 матч подряд

Хоккеисты клуба «Югра» обыграли «Металлург» из Новокузнецка на домашней арене

​ХК «Югра» выиграл 14 матч подряд

Накануне хоккейный клуб «Югра», базирующийся в Ханты-Мансийске, одержал первую победу в 2021 году. На домашнем льду подопечные Вадима Епанчинцева обыграли гостей из Новокузнецка со счетом 3:1.

Для наших игроков это 14 подряд победа в текущем сезоне. Таким образом, «Югра» закрепилась на первой строчке турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги (где команда выступает с сезона 2018-2019 гг.), а новокузнецкий «Металлург» – лишь на шестой.

После матча главный тренер хантымансийцев Вадим Епанчинцев дал оценку минувшей игре, которую приводит официальный сайт команды ugra-hk.ru:

- Были опасения перед этим матчем. На то есть веские причины. Первый период мы долго вкатывались, понятное дело – была большая пауза между играми. Второй и третий сыграли хорошо во всех линиях. «Металлург» - мощная команда, которая проповедует силовой хоккей, у них есть хорошие исполнители. Радует, что в нужный момент, при счете 2:1 наш вратарь выручил. В этом и ключ победы – сработали все линии. А именно: хорошо сыграли в неравных составах – забили и в большинстве, и в меньшинстве и еще в пустые ворота. На этом и строится хорошая команда, которая ставит перед собой высокие задачи.

Отметим, что 1 октября у клуба юбилей – 15 лет с момента образования.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 09:51, просмотров: 93, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 09:58
молодцы

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Двое детей пострадали в ДТП в районе сургутского аэропорта 1865
  2. Антирекорд Сургута: 50 новых случаев коронавируса за сутки 1800
  3. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 1369
  4. ​Снова неизвестные. Два претендента на пост главы Сургута зарегистрированы сегодня 1258
  5. ​Югорчане будут получать субсидию на оплату ЖКУ еще полгода 1153
  6. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 1152
  7. ​Почему в компании «Этажи» кто-то не спит по ночам и кому это нужно? 1096
  8. ​Рождество в Сургуте будет морозным 1072
  9. ​Взрыв котла в Сургуте стал причиной уголовного дела 1056
  10. ​Экономические надежды россиян рухнули 1035
  1. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отопительный котел – погиб человек 4441
  2. Все в дыму: в сургутском гипермаркете «Магнит» произошел пожар 4105
  3. ​В Нижневартовске женщина допустила ошибку за рулем и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок 3841
  4. Шестая смерть за три дня: ​в Сургуте на улице Профсоюзов обнаружили труп мужчины 3692
  5. Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек 3663
  6. ​В команде «Неизвестных» пополнение: на пост главы Сургута зарегистрирован 41-й кандидат 3611
  7. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 3592
  8. СИА-ПРЕСС 2020. Десятка лучших фильмов про Новый Год и Рождество 3074
  9. ​В себя не приходила: стали известны подробности состояния спасенной из пожара на Ленина 2990
  10. ​При пожаре на одной из сургутских дач погибло два человека 2984
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15921
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 14601
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13676
  4. ​Непонятно это все 13422
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 13396
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12787
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11959
  8. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 10701
  9. ​Ученик нефтеюганской школы пожаловался на запеканку с плесенью. Но все оказалось не так просто 10194
  10. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 10034

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика