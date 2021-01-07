Хоккеисты клуба «Югра» обыграли «Металлург» из Новокузнецка на домашней арене

Накануне хоккейный клуб «Югра», базирующийся в Ханты-Мансийске, одержал первую победу в 2021 году. На домашнем льду подопечные Вадима Епанчинцева обыграли гостей из Новокузнецка со счетом 3:1.

Для наших игроков это 14 подряд победа в текущем сезоне. Таким образом, «Югра» закрепилась на первой строчке турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги (где команда выступает с сезона 2018-2019 гг.), а новокузнецкий «Металлург» – лишь на шестой.

После матча главный тренер хантымансийцев Вадим Епанчинцев дал оценку минувшей игре, которую приводит официальный сайт команды ugra-hk.ru:

- Были опасения перед этим матчем. На то есть веские причины. Первый период мы долго вкатывались, понятное дело – была большая пауза между играми. Второй и третий сыграли хорошо во всех линиях. «Металлург» - мощная команда, которая проповедует силовой хоккей, у них есть хорошие исполнители. Радует, что в нужный момент, при счете 2:1 наш вратарь выручил. В этом и ключ победы – сработали все линии. А именно: хорошо сыграли в неравных составах – забили и в большинстве, и в меньшинстве и еще в пустые ворота. На этом и строится хорошая команда, которая ставит перед собой высокие задачи.

Отметим, что 1 октября у клуба юбилей – 15 лет с момента образования.