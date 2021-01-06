Скоро от коронавируса можно будет привиться во всех муниципалитетах ХМАО

Привику от ковида в ближайшее время можно поставить в любом муниципалитете Югры: об этом сообщил руководитель окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, который, кстати, поставил себе вторую, заключительную прививку — как и в прошлый раз, процесс транслировал на своей странице в инстаграме.

Последовать его примеру несложно: в Югру поступило еще четыре тысячи доз препарата.

Вакцинация идет — прививочные сертификаты уже получили 356 человек, которым ввели препарат дважды; второй дозы ждут порядка двух тысяч югорчан. «Получил на Госуслугах электронный прививочный сертификат, — написал глава депздрава. — В нем указаны даты вакцинации и название вакцины, которой я привит. Я думаю, пройдет совсем немного времени, и такой сертификат получат миллионы жителей страны».