За минувшие сутки в Югре COVID-19 нашли у 202 жителей

Плюс 202 новых заболевших ковидом югорчан: таков итог 5 января, о котором сообщает оперштаб Югры.

Темпы прироста замедлились (вероятно, сказывается морозная погода, загнавшая население по домам), но новым антирекордом отметился Сургут: в самом большом муниципалитете округа зафиксировано 50 новых случаев заболевания.

В тройке — также Ханты-Мансийск и Нягань, правда они сильно отстают от экономической столицы.

Всего же ковид был обнаружен в 20 муниципалитетах:

Сургут – 50;

Ханты-Мансийск – 33;

Нягань – 22;

Березовский район – 14;

Сургутский район – 14;

Нижневартовск – 11;

Нефтеюганский район – 10;

Октябрьский район – 9;

Покачи – 7;

Мегион – 5;

Радужный – 5;

Урай – 5;

Когалым – 4;

Советский район – 4;

Нефтеюганск – 3;

Пыть-Ях – 2;

Лангепас – 1;

Югорск – 1;

Кондинский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

14 человек из новых заболевших не чувствуют никаких симптомов коронавируса, у 153 югорчан зафиксированы признаки ОРВИ, 35 человек слегли с пневмонией.

Общее число заболевших в округе с учетом последних данных составляет 42 617 человек.