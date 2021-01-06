За минувшие сутки в Югре COVID-19 нашли у 202 жителей

Плюс 202 новых заболевших ковидом югорчан: таков итог 5 января, о котором сообщает оперштаб Югры.
Темпы прироста замедлились (вероятно, сказывается морозная погода, загнавшая население по домам), но новым антирекордом отметился Сургут: в самом большом муниципалитете округа зафиксировано 50 новых случаев заболевания.
В тройке — также Ханты-Мансийск и Нягань, правда они сильно отстают от экономической столицы.
Всего же ковид был обнаружен в 20 муниципалитетах:
- Сургут – 50;
- Ханты-Мансийск – 33;
- Нягань – 22;
- Березовский район – 14;
- Сургутский район – 14;
- Нижневартовск – 11;
- Нефтеюганский район – 10;
- Октябрьский район – 9;
- Покачи – 7;
- Мегион – 5;
- Радужный – 5;
- Урай – 5;
- Когалым – 4;
- Советский район – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Лангепас – 1;
- Югорск – 1;
- Кондинский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
14 человек из новых заболевших не чувствуют никаких симптомов коронавируса, у 153 югорчан зафиксированы признаки ОРВИ, 35 человек слегли с пневмонией.
Общее число заболевших в округе с учетом последних данных составляет 42 617 человек.