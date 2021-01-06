С января продлена автоматическая выдача субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

В Югре семьи, у которых более 22 процентов дохода уходит на оплату коммуналки, продолжат получать «автоматические» субсидии: об этом напомнила во время заседания регионального оперштаба губернатор Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что автоматическая выдача субсидий продлена решением федерального правительства на шесть месяцев: решение касается тех граждан, у которых срок получения субсидии подходит к концу с января по апрель наступеившего года. Чтобы получать деньги на оплату ЖКУ и далее в течение полугода, им не придется делать ничего: субсидии выдаются без подачи каких-либо заявлений и докуметов.

На заседании оперштаба Наталья Комарова поручила департаменту социального развития обеспечить выполнение решения правительства РФ.