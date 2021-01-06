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​Достанет палку! Наталья Комарова устроила разнос «Югре-Экологии» за неубранный мусор

Губернатор Югры пригрозила руководителям муниципалитетов и регоператору карами за плохую работу на каникулах

​Достанет палку! Наталья Комарова устроила разнос «Югре-Экологии» за неубранный мусор
Фото: vk.com

На новогодних каникулах югорчане заросли мусором: твердые коммунальных отходы перестали вывозить, региональный оператор сослался на морозы и успокоился. Дошло до того, что ситуацию обсудили на очередном заседании оперштаба региона, на котором губернатор Югры пригрозила... достать палку.

Главу округа Наталью Комарову привлекли многочисленные жалобы жителей разных муниципалитетов. Проблема у всех одна: горы мусора во дворах, к которым не проявляют интереса коммунальщики. При этом ранее они клятвенно обещали: вывозить будем. Так, на предновогоднем брифинге заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев отметил, что во время каникул регоператор будет работать в штатном режиме, а вот с уборкой снега во дворах придется потерпеть: все-таки морозы, да и машинами на каникулах все дворы будут засталвены.

Получилось, впрочем, иначе: и снежные горы, и мусорные остаются незыблемыми — внимание им уделяют только жильцы, заваливающий жалобами местные и окружную администрации.

Аргумент о низких температурах на каникулах в итоге прозвучал и на заседании оперштаба — однако главу региона он не только не убедил, а скорее наоборот — разъярил. «Мы живем в таких климатических условиях, где низкие температуры — абсолютное естественное явление, к нему надо быть готовым всегда», — заявила Наталья Комарова, обратившись ко всем ответственным: «Не вынуждайте меня доставать палку и замахиваться ей».

В итоге дамоклова палка, повисшая над головами руководства «Югры-Экологии» заставила его привлечь дополнительную технику для оперативного вывоза накопленного мусора: вероятно, в ближайшие дни в муниципалитетах грядет генеральная уборка.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 398, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:56
Вот что обычно убивает в праздничные январьские дни и портит настроение обывателю, так это горы неубранного мусора, неубранный снег и неочищенные дорожки. Эй, коммунальщики! Вы первый год сто ли на Севере? Это же повторяется ежегодно. И Вам ли праздновать неделю вместе с Вашими заказчиками по уборке снега и мусора? Ваше место во дворах, а не за праздничным времяпрепровождением. Вам вполне достаточно 31 декабря, 1 января. Все и «ноги в руки» и наводить порядок во дворах, улучшать праздничное настроение жителей, которые после новогодних застолий наконец-то выйдут подышать свежим воздухом. И что их встречает во дворе? Переполненные мусорные контейнеры! Сваленные пакеты у мусорных камер! Нечищенные и не посыпанные песочком дорожки! Это как понимать! Морозы были, есть и будут. Это лишь «отмазка», мол гидравлика не работает. У нефтяников и газовиков та же самая гидравлика работает! А них не работает. Мозги у коммунальщиков и мусорщиков не работают. Вот что не работает, не гидравлика. И правильно возмутилась Губернатор таким отношением «мусорного оператора» и коммунальщиков к выполнению своих обещаний. Получается эти господа говорят жителям одно, думает другое, а делает третье. Позор!

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