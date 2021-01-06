Губернатор Югры пригрозила руководителям муниципалитетов и регоператору карами за плохую работу на каникулах

На новогодних каникулах югорчане заросли мусором: твердые коммунальных отходы перестали вывозить, региональный оператор сослался на морозы и успокоился. Дошло до того, что ситуацию обсудили на очередном заседании оперштаба региона, на котором губернатор Югры пригрозила... достать палку.

Главу округа Наталью Комарову привлекли многочисленные жалобы жителей разных муниципалитетов. Проблема у всех одна: горы мусора во дворах, к которым не проявляют интереса коммунальщики. При этом ранее они клятвенно обещали: вывозить будем. Так, на предновогоднем брифинге заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев отметил, что во время каникул регоператор будет работать в штатном режиме, а вот с уборкой снега во дворах придется потерпеть: все-таки морозы, да и машинами на каникулах все дворы будут засталвены.

Получилось, впрочем, иначе: и снежные горы, и мусорные остаются незыблемыми — внимание им уделяют только жильцы, заваливающий жалобами местные и окружную администрации.

Аргумент о низких температурах на каникулах в итоге прозвучал и на заседании оперштаба — однако главу региона он не только не убедил, а скорее наоборот — разъярил. «Мы живем в таких климатических условиях, где низкие температуры — абсолютное естественное явление, к нему надо быть готовым всегда», — заявила Наталья Комарова, обратившись ко всем ответственным: «Не вынуждайте меня доставать палку и замахиваться ей».

В итоге дамоклова палка, повисшая над головами руководства «Югры-Экологии» заставила его привлечь дополнительную технику для оперативного вывоза накопленного мусора: вероятно, в ближайшие дни в муниципалитетах грядет генеральная уборка.