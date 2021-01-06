Акция по переработке новогодних елей в ХМАО пройдет в январе

Уже традиционной становится переработка новогодних елок в Югре: очередная такая акция запланирована на вторую половину января, когда во дворах жителей начинают вырастать целые лесочки из опавших елок и сосен, отслуживших новогоднюю вахту.

Так, 15, 22 и 29 января эти деревья с контейнерных площадок будет забирать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Югра-Экология». Компания привлечет подрядчика — «ЮТЭК-РС», у которого есть мульчаторы — установки, измельчающие деревья.

На щепки елки пустят в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Мегионе, Радужном, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Югорске, Урае. Причем получившейся продцукцией смогут воспользоваться все желающие: под щепу в отведут специальные земельные участки, откуда ее можно будет брать. В хозяйстве она точно пригодится: например, в Ханты-Мансийске планируют с ее помощью создавать природные грыдки, в Сургутском районе она пригодится на птицефабрике «Белоярочка» и так далее.

Чтобы поучаствовать в акции «Елочный сбор», каждому обладателю новогодней елки следует лишь правильно ее утилизировать: не выставлять у подъезда, а снести на контейнерную площадку. Естественно, всю мишуру и прочие украшения следует оставить себе: елка должна остаться в максимально первозданном виде.