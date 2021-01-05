В Югре вахтовики, прошедшие вакцинацию, или с отрицательным тестом на COVID-19 могут не самоизолироваться

Югорским вахтовикам не придется сидеть в самоизоляции, если работник подтвердит, что он не болен коронавирусом. Постановление об этом подписала губернатор округа Наталья Комарова сегодня, 5 января. Документ был опубликован на официальном сайте властей ХМАО.

Таким образом, работодатель может не размещать сотрудников в «буферной зоне», если: