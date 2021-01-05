После жалоб жителей Югры мусорный оператор привлечет дополнительную технику

На сегодняшнем заседании оперативного штаба представитель регионального оператора «Югра-Экология» заявил, что для оперативного вывоза мусора будет привлечена дополнительная техника. Такое решение было принято в связи с тем, что жители округа были недовольны некачественным вывозом мусора во время холодов.

Напомним, что если мусор накапливается в многоквартирных домах, сургутяне могут сигнализировать об этом в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Задержки в вывозе отходов могут возникнуть из-за холодов.