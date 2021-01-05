Православные жители ХМАО, которые должны соблюдать самоизоляцию, могут посмотреть рождественское богослужение по телевизору или онлайн

Югорские прихожане, находящиеся на самоизоляции, смогут посетить богослужение на Рождество онлайн. Трансляции будут вестись по телевидению, а также на сайтах канала «Югра» и Ханты-Мансийской митрополии. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор региона Наталья Комарова.

«Окружная телерадиокомпания «Югра» проведет трансляцию Рождественского Богослужения из Воскресенского Кафедрального собора г. Ханты-Мансийска, которая начнется 6 января в 23:40. Также трансляция Богослужения будет осуществляться на сайте телеканала «Югра» и официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии», – сообщила глава округа.

Напомним, что для беременных, пенсионеров и хронически больных режим самоизоляции продлится до конца января 2021 года. Остальные православные могут посещать храмы при наличии средств индивидуальной защиты.