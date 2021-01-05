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В Югре богослужение на Рождество можно посетить онлайн

Православные жители ХМАО, которые должны соблюдать самоизоляцию, могут посмотреть рождественское богослужение по телевизору или онлайн

В Югре богослужение на Рождество можно посетить онлайн
фото: Храм Георгия Победоносца

Югорские прихожане, находящиеся на самоизоляции, смогут посетить богослужение на Рождество онлайн. Трансляции будут вестись по телевидению, а также на сайтах канала «Югра» и Ханты-Мансийской митрополии. Об этом на заседании оперативного штаба заявила губернатор региона Наталья Комарова.

«Окружная телерадиокомпания «Югра» проведет трансляцию Рождественского Богослужения из Воскресенского Кафедрального собора г. Ханты-Мансийска, которая начнется 6 января в 23:40. Также трансляция Богослужения будет осуществляться на сайте телеканала «Югра» и официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии», – сообщила глава округа.

Напомним, что для беременных, пенсионеров и хронически больных режим самоизоляции продлится до конца января 2021 года. Остальные православные могут посещать храмы при наличии средств индивидуальной защиты.


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05 января в 12:56, просмотров: 1457, комментариев: 0
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