По данным Финансового университета при Правительстве РФ два города Югры реже всего обращаются в суд

Сургут и Нижневартовск признаны одними из городов, где зафиксирована наименьшая конфликтность социальной среды. Также в перечень попали Череповец, Севастополь, Якутск, Грозный, Калуга, Новороссийск, Набережные Челны и Нижний Новгород.

При оценке этого показателя также включались обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг выплаты кредитов, страховых возмещений.

«Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов, с населением более 250 тысяч человек», – отметили в пресс-центре Финансового университета при Правительстве РФ.