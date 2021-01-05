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Сургут и Нижневартовск признаны наименее социально конфликтными

По данным Финансового университета при Правительстве РФ два города Югры реже всего обращаются в суд

Сургут и Нижневартовск признаны наименее социально конфликтными
фото: mgpu.ru

Сургут и Нижневартовск признаны одними из городов, где зафиксирована наименьшая конфликтность социальной среды. Также в перечень попали Череповец, Севастополь, Якутск, Грозный, Калуга, Новороссийск, Набережные Челны и Нижний Новгород.

При оценке этого показателя также включались обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг выплаты кредитов, страховых возмещений.

«Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов, с населением более 250 тысяч человек», – отметили в пресс-центре Финансового университета при Правительстве РФ.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 161, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:03
Неужели Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации заниматься этой хренью? У нас тысячи городов в состоянии депрессии и вымирания. Вот где социальные конфликты! Вот там надо замеры и социологические исследования. И главное, что с ними делать. А делать что-то надо! И не затягивать!

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