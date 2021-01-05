Как коронавирус пришёл в Югру и что тут натворил

Встретили Новый год и отметили первую ковид-годовщину — 31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. Еще через несколько дней весь мир узнал о SARS-CoV-2, или попросту — COVID-19.

Очень долго казалось, что нам до новой заразы — как пешком до Китая, но «долетели» на ракете. Официально в России первые случаи заражения были зарегистрированы у двух граждан Китая в Тюмени и Чите. Случилось это в конце января.

И пришлось раскошеливаться — в начале марта власти Югры направили на борьбу с коронавирусом более 23 млн рублей (а мае эта сумма выросла до четырех млрд). В регионе все чаще сообщалось о том, что кто-то госпитализирован с подозрением на коронавирус, но оказывалось, что люди возвращались из отпуска с ОРВИ. Страсти накалялись — в Нефтеюганске люди пытались выселить из общежития 14 китайцев.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. 19 марта в Югре введен режим повышенной готовности, который действует до сих пор. Именно тогда в Сургуте был выявлен первый зараженный — 30-летняя женщина привезла заразу из круиза по Италии.

Для предотвращения распространения COVID-19 были отменены групповые выезды на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия, введено дистанционное обучение, организован контроль за теми, кто вернулся из-за границы, а больницы начали оснащать тест-системами для выявления «короны». В Сургуте стали закрываться культурные центры и переноситься массовые мероприятия, а в общественном транспорте — ежедневно проводить дезинфекцию. Люди жаловались на отсутствие медицинских масок и перчаток и сметали продукты с полок. Кто мог подумать, что впереди дефицит лекарств, закрытие Сургутского района, штрафы за отсутствие масок и прогулки в парках? Но мы все это пережили.

Помогло и то, что времени на раздумья не было — ситуация развивалась стремительно. В регионе закрыли ТРЦ, общепиты, храмы. Распространение инфекции началось на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе. Счет заболевших пошел на десятки — к концу декабря 2020 года число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в округе превысило 40 тысяч. О первой смерти от коронавируса стало известно 20 апреля — в Сургуте скончалась 70-летняя женщина. Сегодня оперштаб региона не публикует данные об умерших ковид-пациентах — только цифры. Умерли от коронавируса в Югре более 500 человек.

Пандемия больно ударила по экономике. Только за девять месяцев этого года в ХМАО прекратили работу 3,5 тысячи предприятий — рекордное число. За время пандемии количество безработных в Сургуте выросло в 24 (!) раза. Город вошел в пятерку наиболее уязвимых к кризису муниципалитетов Югры, связанному с распространением коронавируса. В 2021 год мы входим с запретом массовых мероприятий, закрывающимися на ночь заведениями общепита и режимом самоизоляции для пожилых, хроников и беременных. Единственное, что внушает надежду, — оптимизм главного санитарного врача России Анны Поповой, которая считает, что пандемия завершится весной.

Ну и не стоит забывать, что коронавирус многому научил: правильно мыть руки, держать социальную дистанцию и серьезнее относится к своему здоровью.